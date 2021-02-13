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Зинченко получил четвертую оценку среди всех игроков за матч против Тоттенхэма

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(1 голосов)

Больше только у авторов результативных действий

Зинченко получил четвертую оценку среди всех игроков за матч против Тоттенхэма

Новина українською

"Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в 24-м туре АПЛ со счетом 3:0. В стартовом составе хозяев на левом фланге обороны отыграл весь матч украинец Александр Зинченко.

За 90 минут он семь раз отобрал мяч и однажды потерял круглый снаряд. Еще по одному разу успешно пошел в обводку, выиграл борьбу и пробил по воротам. Игрок выполнил 100 точных передач из 107 (93%). Общая оценка от аналитического портала WhoScored - 7,83. Больше только у авторов результативных действий: Гюндогана (8,86), Стерлинга (8,44) и Родри (8,06).

Этот матч стал 10-м для украинца в ​​этом сезоне АПЛ. За время его пребывания на поле "Ман Сити" пропустил всего два мяча.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (3)
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С.Карпович. (Ланівці)
13.02.2021 в 22:10
Зінченко класно виглядає,що не може не радувати.
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
13.02.2021 в 22:08
Интересные факты: 1. с мячом Ламела, к нему приблизился Зина, Ламела без борьбы упустил мяч за боковую... 2. угловой в исполнении Тотенхема, Зина опекает Бэйла (!!! ?) и не дал ему сыграть... Наверное Гвардиола в шоке
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
13.02.2021 в 21:59
Как хорошо перед Евро! Зина играет,Яремчук и Малина играют,Коваленко уехал в топ чемпионат,Ярмоленко не поедет на Евро надеюсь
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+2
-1


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