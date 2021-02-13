Зинченко получил четвертую оценку среди всех игроков за матч против Тоттенхэма
Больше только у авторов результативных действий
За 90 минут он семь раз отобрал мяч и однажды потерял круглый снаряд. Еще по одному разу успешно пошел в обводку, выиграл борьбу и пробил по воротам. Игрок выполнил 100 точных передач из 107 (93%). Общая оценка от аналитического портала WhoScored - 7,83. Больше только у авторов результативных действий: Гюндогана (8,86), Стерлинга (8,44) и Родри (8,06).
Этот матч стал 10-м для украинца в этом сезоне АПЛ. За время его пребывания на поле "Ман Сити" пропустил всего два мяча.
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