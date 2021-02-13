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Гол Фаворова не помог Залаэгерсегу победить на выезде

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Украинец поразил ворота "Кишварды"

Гол Фаворова не помог Залаэгерсегу победить на выезде

Новина українською

В матче 21-го тура чемпионата Венгрии "Залаэгерсег" на выезде проиграл "Кишварде" со счетом 1:2.

Единственный гол гостей в этой встрече забил Артем Фаворов - украинец поразил ворота соперников на 60-й минуте встречи и сделал счет 1:1. Это уже 4-й гол для 26-летнего хавбека в текущем сезоне.

В составе "Кишварды" участие в матче взяли также два украинских игрока: полузащитники Виктор Гей и Богдан Мельник.

После этого тура "Залаэгерсег" имеет в своем активе 22 очка и занимает 10 место в турнирной таблице национальной первенства.

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В статье: Артем Фаворов чемпионат Венгрии
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