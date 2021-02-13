Гол Фаворова не помог Залаэгерсегу победить на выезде
Украинец поразил ворота "Кишварды"
В матче 21-го тура чемпионата Венгрии "Залаэгерсег" на выезде проиграл "Кишварде" со счетом 1:2.
Единственный гол гостей в этой встрече забил Артем Фаворов - украинец поразил ворота соперников на 60-й минуте встречи и сделал счет 1:1. Это уже 4-й гол для 26-летнего хавбека в текущем сезоне.
В составе "Кишварды" участие в матче взяли также два украинских игрока: полузащитники Виктор Гей и Богдан Мельник.
После этого тура "Залаэгерсег" имеет в своем активе 22 очка и занимает 10 место в турнирной таблице национальной первенства.
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