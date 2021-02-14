Аталанта поздравила Коваленко с 25-летием
Сегодня у украинца праздник
Сегодня, 14 февраля, полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко отмечает 25-летием.
"Аталанта" поздравила своего игрока в соцсетях на итальянском и украинском языках.
Buon primo compleanno atalantino, Viktor! ???????? З Днем Народження, Віктор!! ????????????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 14, 2021
It's #Kovalenko's first ⚫️&???? birthday today! ???? #HappyBirthday Viktor!! ????????
⠀#AuguriViktor #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/WDB2IpRdOl
Ранее наставник "бергамасков" Джан Пьеро Гасперини поведал, на какой позиции планирует использовать Коваленко.
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Комментарии (8)
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karpatoman (Львів)
14.02.2021 в 12:11
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ffggpl (Харьков)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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lucky_guy
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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Kolibri (Киевоград)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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