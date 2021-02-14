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Аталанта поздравила Коваленко с 25-летием

Наши за границей
(2 голосов)

Сегодня у украинца праздник

Аталанта поздравила Коваленко с 25-летием

Новина українською

Сегодня, 14 февраля, полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко отмечает 25-летием.

"Аталанта" поздравила своего игрока в соцсетях на итальянском и украинском языках.

Ранее наставник "бергамасков" Джан Пьеро Гасперини поведал, на какой позиции планирует использовать Коваленко.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко
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Комментарии (8)
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karpatoman (Львів)
14.02.2021 в 12:11
На жаль, він ні італійську, ні українську не розуміє
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+3
-2
ffggpl (Харьков)
14.02.2021 в 12:21
Якщо ти вважаєш, що це дотепний жарт, то в тебе погане почуття гумору.
Ответить
+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
14.02.2021 в 12:29
Та це й не жарт. Не розуміє.
+2
-1
lucky_guy
14.02.2021 в 12:38
Olegyurchak (Хмельницький ), а є пруфи? Гучна заява, що гравець збірної не розуміє української. Були якісь прецеденти для такого висновку?
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.02.2021 в 13:15
Були
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
14.02.2021 в 11:59
Дайте 15 минут игрового времени
Ответить
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.02.2021 в 13:15
У перерві?)
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
14.02.2021 в 11:55
И подарила юбилейную скамейку.
Ответить
0
0


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