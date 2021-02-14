Малиновский и Коваленко начнут матч с Кальяри в запасе
Сегодня без них в старте
ФК Аталанта
В рамках 22-го тура Серии А "Кальяри" примет на своем стадионе "Аталанту". Оба украинских игрока хозяев: Виктор Коваленко и Руслан Малиновский начнут матч со скамейки запасных.
Отметим, что в последних трех из четырех игр "бергамасков" Руслан не выходил на поле, а Виктор только в предыдущей встрече попал в заявку.
Матч между командами начнется в 16:00.
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.02.2021 в 16:20
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0
-2
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.02.2021 в 15:48
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-1
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