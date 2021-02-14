Малиновский и Коваленко начнут матч с Кальяри в запасе

В рамках 22-го тура Серии А "Кальяри" примет на своем стадионе "Аталанту". Оба украинских игрока хозяев: Виктор Коваленко и Руслан Малиновский начнут матч со скамейки запасных.

Отметим, что в последних трех из четырех игр "бергамасков" Руслан не выходил на поле, а Виктор только в предыдущей встрече попал в заявку.

Матч между командами начнется в 16:00.