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Малиновский и Коваленко начнут матч с Кальяри в запасе

Наши за границей
(1 голосов)

Сегодня без них в старте

Малиновский и Коваленко начнут матч с Кальяри в запасе

ФК Аталанта

Новина українською

В рамках 22-го тура Серии А "Кальяри" примет на своем стадионе "Аталанту". Оба украинских игрока хозяев: Виктор Коваленко и Руслан Малиновский начнут матч со скамейки запасных.

Отметим, что в последних трех из четырех игр "бергамасков" Руслан не выходил на поле, а Виктор только в предыдущей встрече попал в заявку.

Матч между командами начнется в 16:00.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.02.2021 в 16:20
Коваленко жить будет на той лавке.
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.02.2021 в 15:48
Неочікувано
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0
-1


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