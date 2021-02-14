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Шабанов прибыл в Варшаву для подписания контракта с Легией

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До конца сезона

Шабанов прибыл в Варшаву для подписания контракта с Легией

ФК Легія

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Защитник "Динамо" Артем Шабанов вскоре присоединится к варшавской "Легии" на правах полугодичной аренды. Об этом сообщает официальный сайт польского клуба.

Игрок сегодня прибыл в Варшаву и даже успел записать приветствие с болельщиками клуба, которое "военные" выложили на странице в Twitter.

На Артема в понедельник и вторник ожидает медосмотр, после которого может стать игроком действующего чемпиона Польши. Контракт будет расчитан до лета этого года.

В текущем сезоне 28-летний центральный защитник провел всего два поединка. Отметим, что он был в заявке на вчерашний матч против "Олимпика", проведя 90 минут на скамейке запасных.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов
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