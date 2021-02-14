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Восемь касаний мяча. Малиновский провел 12 минут против Кальяри

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Коваленко на поле не вышел

Восемь касаний мяча. Малиновский провел 12 минут против Кальяри

Новина українською

"Аталанта" одержала минимальную победу над "Кальяри" со счетом 1:0. Украинец Руслан Малиновский вышел на замену на 85-й минуте матча вместо Дувана Сапаты.

На счету полузащитника восемь касаний мяча, среди которых две подачи с углового. Также он одного раз потерял круглый снаряд. Добавим, что за последние семь матчей Руслан провел 187 минут.

Его соотечественник Виктор Коваленко провел весь матч на скамейке запасных.

После этой победы "бергамаски" закрепились на седьмом месте Серии А, набрав 40 очков - ровно столько же, столько в "Лацио" (6 позиция) и "Наполи" (5).

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В статье: Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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Источник:
WhoScored

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