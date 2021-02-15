  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский хавбек Фради продемонстрировал шикарную технику на тренировке команды
В тренде

Украинский хавбек Фради продемонстрировал шикарную технику на тренировке команды

Наши за границей
(1 голосов)

С данными полный порядок

Украинский хавбек Фради продемонстрировал шикарную технику на тренировке команды

cikavoinfo

Новина українською

Игорь Харатин, полузащитник команды Сергея Реброва, показал, что с технической оснащенностью у него полный порядок.

Читайте такжеФеренцварош Реброва прошел в 1/8 Кубка Венгрии

Отдельно от партнеров и на камеру украинец порадовал общественность финтами: сначала 26-летний Харатин подкинул мяч в воздух, затем дважды оформил разворот и почеканил снаряд, после чего закрутил его прямо в ворота с острого угла.

Напомним, ранее Харатин защищал цвета "Динамо", "Металлиста" и луганской "Зари". В Харькове и Киеве Игорь не был основным футболистом. Он присоединился к "Фради" в 2019 году. 6 сентября 2020-го дебютировал за сборную Украины в матче против Испании.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...