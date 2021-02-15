Украинский хавбек Фради продемонстрировал шикарную технику на тренировке команды

Игорь Харатин, полузащитник команды Сергея Реброва, показал, что с технической оснащенностью у него полный порядок.

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Отдельно от партнеров и на камеру украинец порадовал общественность финтами: сначала 26-летний Харатин подкинул мяч в воздух, затем дважды оформил разворот и почеканил снаряд, после чего закрутил его прямо в ворота с острого угла.

Напомним, ранее Харатин защищал цвета "Динамо", "Металлиста" и луганской "Зари". В Харькове и Киеве Игорь не был основным футболистом. Он присоединился к "Фради" в 2019 году. 6 сентября 2020-го дебютировал за сборную Украины в матче против Испании.