У Малиновского проблемы со здоровьем. Операцию сделают после Евро

Украинский хавбек " Аталанты " Руслан Малиновский в последнее время играет с проблемами со здоровьем.

По информации ТаТоТаке, у футболиста грыжа в области живота, однако пока что об операции речи не идет.

Так как сейчас у "Аталанты" напряженный график, операцию, пусть даже она не считается серьезной, было решено отложить до окончания Евро-2020.

Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан в составе "Аталанты" провел 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.