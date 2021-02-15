У Малиновского проблемы со здоровьем. Операцию сделают после Евро
У украинца грыжа в области живота
Украинский хавбек "
По информации ТаТоТаке, у футболиста грыжа в области живота, однако пока что об операции речи не идет.
Так как сейчас у "Аталанты" напряженный график, операцию, пусть даже она не считается серьезной, было решено отложить до окончания Евро-2020.
Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан в составе "Аталанты" провел 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТаТоТаке
Популярное сейчас
- Бавария - первая, Лейпциг закрепился на втором месте. Таблица Бундеслиги 2020/21
- Бельгийские СМИ не исключают возможности переноса матча Динамо - Брюгге
- Манчестер Юнайтед отказывается от борьбы с Манчестер Сити. Таблица АПЛ 2020/21
- Евро под вопросом. Ярмоленко может пропустить остаток сезона
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kolibri (Киевоград)
15.02.2021 в 19:22
Ответить
0
-2
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...