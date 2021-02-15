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У Малиновского проблемы со здоровьем. Операцию сделают после Евро

Наши за границей
(1 голосов)

У украинца грыжа в области живота

У Малиновского проблемы со здоровьем. Операцию сделают после Евро

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский в последнее время играет с проблемами со здоровьем.

По информации ТаТоТаке, у футболиста грыжа в области живота, однако пока что об операции речи не идет.

Так как сейчас у "Аталанты" напряженный график, операцию, пусть даже она не считается серьезной, было решено отложить до окончания Евро-2020.

Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан в составе "Аталанты" провел 24 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
15.02.2021 в 19:22
Говорит Селезнев: а сколько стоит кило клубничка? Ветрено и морозно, но ничего....
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