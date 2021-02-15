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Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы. Украинец вне заявки на матч АПЛ

Наши за границей
(1 голосов)

Сегодня Вест Хэм сыграет против Шеффилд Юнайтед

Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы. Украинец вне заявки на матч АПЛ

Фото - PA Sport

Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко ожидаемо не попал в заявку своей команды на матч 26-го утра АПЛ против "Шеффилд Юнайтед", который начнется сегодня в 20:00.

Украинец продолжает залечивать травму колена, которую он получил в недавнем матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).

Напомним, что клуб ранее заявлял, что травма украинца не является серьезной, а агент игрока говорил о том, что футболист пропустит не более трех недель.

Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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В статье: Андрей Ярмоленко Шеффилд Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (3)
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Oлeкcин (Н.)
15.02.2021 в 19:34
Пусть поправляется быстрее. И держится подальше от нашей сборной!
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
15.02.2021 в 19:19
По чем нынче мешок картохи?
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+1
-1
Опасево (Кыйив)
15.02.2021 в 19:15
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+1
-1


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