Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы. Украинец вне заявки на матч АПЛ

Украинский вингер " Вест Хэма " Андрей Ярмоленко ожидаемо не попал в заявку своей команды на матч 26-го утра АПЛ против "Шеффилд Юнайтед", который начнется сегодня в 20:00.

Украинец продолжает залечивать травму колена, которую он получил в недавнем матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).

Напомним, что клуб ранее заявлял, что травма украинца не является серьезной, а агент игрока говорил о том, что футболист пропустит не более трех недель.

Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

???? Our team to face Sheffield United this evening looks like this!#WHUSHU pic.twitter.com/Avjcs2cwrR