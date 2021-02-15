Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы. Украинец вне заявки на матч АПЛ
Сегодня Вест Хэм сыграет против Шеффилд Юнайтед
Фото - PA Sport
Украинский вингер "
Украинец продолжает залечивать травму колена, которую он получил в недавнем матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).
Напомним, что клуб ранее заявлял, что травма украинца не является серьезной, а агент игрока говорил о том, что футболист пропустит не более трех недель.
Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
???? Our team to face Sheffield United this evening looks like this!#WHUSHU pic.twitter.com/Avjcs2cwrR— West Ham United (@WestHam) February 15, 2021
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