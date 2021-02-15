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Украинский легионер-новичок отметился ассистом в Греции

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В противостоянии "украинских" клубов

Украинский легионер-новичок отметился ассистом в Греции

Новина українською

Центральный защитник "Ларисы" Максим Максименко отметился голевой передачей в матче 22 тура чемпионата Греции с АЕКом. Правда его команде это помогло ненадолго - уступили 2:4.

Экс-игрок "Колоса" Максименко отдал голевую передачу на Акунью, который в 80-й минуте сравнял счет - 2:2.

До 97 минуты АЕК забил дважды, а "Лариса" не реализовала пенальти.

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На замену в составе афинской команды выходил украинец Данченко. А Дмитрий Чигринский весь поединок просидел на скамейке запасных.

Для Максима Максименко это был второй поединок в составе "Ларисы" - в первом, в Кубке Греции, команда уступила 1:2.

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В статье: Дмитрий Чигринский Максим Максименко Чемпионат Греции ФК Лариса (Греция)
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