Украинский легионер-новичок отметился ассистом в Греции
В противостоянии "украинских" клубов
Центральный защитник "Ларисы" Максим Максименко отметился голевой передачей в матче 22 тура чемпионата Греции с АЕКом. Правда его команде это помогло ненадолго - уступили 2:4.
Экс-игрок "Колоса" Максименко отдал голевую передачу на Акунью, который в 80-й минуте сравнял счет - 2:2.
До 97 минуты АЕК забил дважды, а "Лариса" не реализовала пенальти.
На замену в составе афинской команды выходил украинец Данченко. А Дмитрий Чигринский весь поединок просидел на скамейке запасных.
Для Максима Максименко это был второй поединок в составе "Ларисы" - в первом, в Кубке Греции, команда уступила 1:2.
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