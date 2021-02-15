Сергей Ребров - лучший украинский тренер за рубежом
Наставник Фради - лучший
15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.
В экспериментальной номинации лучший украинский тренер-легионер победу одержал тренер Ференцвароша Сергей Ребров.
В голосовании он обошел Юрия Вернидуба и Романа Григорчука.
Отметим, что в данной номинации победителя определяло экспертное жюри УАФ.
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Kolibri (Киевоград)
15.02.2021 в 21:02
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