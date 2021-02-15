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Сергей Ребров - лучший украинский тренер за рубежом

Наши за границей
(2 голосов)

Наставник Фради - лучший

Сергей Ребров - лучший украинский тренер за рубежом

Новина українською

15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.

В экспериментальной номинации лучший украинский тренер-легионер победу одержал тренер Ференцвароша Сергей Ребров.

В голосовании он обошел Юрия Вернидуба и Романа Григорчука.

Отметим, что в данной номинации победителя определяло экспертное жюри УАФ.

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В статье: Футбольные звезды Украины
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
15.02.2021 в 21:02
Всё не то и все не так!
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