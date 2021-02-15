  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Двое украинцев Гента - в старте на поединок чемпионата Бельгии
В тренде

Двое украинцев Гента - в старте на поединок чемпионата Бельгии

Наши за границей
(1 голосов)

Без Пластуна

Двое украинцев Гента - в старте на поединок чемпионата Бельгии

Новина українською

Полузащитник Роман Безус (№9) и нападающий Роман Яремчук (№7) - в стартовом составе "Гента" на поединок с "Мускроном" в Лиге Жюпиле.

Еще одного украинца, центрального защитника Игоря Пластуна, нету даже в заявке.

Читайте такжеРоман Безус из Бельгии может переехать на Кипр

Матч "Гент" - "Мускрон" начнется в 21:45.

"Гент" занимает 12 позицию в турнирной таблице, "Рояль Эксель Мускрон" - 16 место (из 18 команд).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Пластун Роман Безус Роман Яремчук Гент (Бельгия) Мускрон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...