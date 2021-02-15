Двое украинцев Гента - в старте на поединок чемпионата Бельгии

Полузащитник Роман Безус (№9) и нападающий Роман Яремчук (№7) - в стартовом составе "Гента" на поединок с "Мускроном" в Лиге Жюпиле.

Еще одного украинца, центрального защитника Игоря Пластуна, нету даже в заявке.

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Матч "Гент" - "Мускрон" начнется в 21:45.

"Гент" занимает 12 позицию в турнирной таблице, "Рояль Эксель Мускрон" - 16 место (из 18 команд).