Машина. Яремчук сделал хет-трик и побил собственный рекорд в чемпионате Бельгии - ВИДЕО

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук вышел в стартовом составе свой команды на матч 26-го тура чемпионата Бельгии против "Мускрона" и отметился забитым голом на 28-й минуте матча.

Во втором тайме Роман забил под занавес встречи - на 85 и 90+1 минутах. Также Роман отдал и результативный пас, а "Гент", в итоге, дома победил "Мускрон" 4:0.

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Таким образом, украинец забил уже 13 голов в нынешнем сезоне бельгийского чемпионата. Примечательно, что такая результативность Яремчука – рекордная для украинца в местном чемпионате. Ранее более 10 голов Роман за сезон в первенстве не забивал.