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  4. Машина. Яремчук сделал хет-трик и побил собственный рекорд в чемпионате Бельгии - ВИДЕО
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Машина. Яремчук сделал хет-трик и побил собственный рекорд в чемпионате Бельгии - ВИДЕО

Наши за границей
(3 голосов)

Больше десяти Роман в чемпионате Бельгии раньше не забивал

Машина. Яремчук сделал хет-трик и побил собственный рекорд в чемпионате Бельгии - ВИДЕО

KAA Gent

Новина українською

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук вышел в стартовом составе свой команды на матч 26-го тура чемпионата Бельгии против "Мускрона" и отметился забитым голом на 28-й минуте матча.

Во втором тайме Роман забил под занавес встречи - на 85 и 90+1 минутах. Также Роман отдал и результативный пас, а "Гент", в итоге, дома победил "Мускрон" 4:0.

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Таким образом, украинец забил уже 13 голов в нынешнем сезоне бельгийского чемпионата. Примечательно, что такая результативность Яремчука – рекордная для украинца в местном чемпионате. Ранее более 10 голов Роман за сезон в первенстве не забивал.

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В статье: Роман Яремчук Гент
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Комментарии (7)
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Romerik (YNWA)
15.02.2021 в 23:51
Хто знає, скільки йому осталось до кращого бомбардиру Гента в історії?
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Ramses-ua (Запорожье)
16.02.2021 в 00:39
Уже лучший-54. Второй в истории Депуатр -48
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Динамо-машина (Киев)
15.02.2021 в 23:46
Плюс ассист своему новому конкуренту!
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xapyga (Запорожье)
15.02.2021 в 23:41
как то сранно,мне казалось что 20 забивал иза всяких интересов Ромы к нему)
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lajkonik
15.02.2021 в 23:45
ecли брать во внимание кубок и еврокубки то где-то 20
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palmotron (Бровари)
15.02.2021 в 23:35
Він вже хет-трик зробив! І віддав асист! Жований крот...
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С.Карпович. (Ланівці)
15.02.2021 в 23:19
Рома рулить.
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