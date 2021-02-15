Машина. Яремчук сделал хет-трик и побил собственный рекорд в чемпионате Бельгии - ВИДЕО
Больше десяти Роман в чемпионате Бельгии раньше не забивал
KAA Gent
Во втором тайме Роман забил под занавес встречи - на 85 и 90+1 минутах. Также Роман отдал и результативный пас, а "Гент", в итоге, дома победил "Мускрон" 4:0.
Таким образом, украинец забил уже 13 голов в нынешнем сезоне бельгийского чемпионата. Примечательно, что такая результативность Яремчука – рекордная для украинца в местном чемпионате. Ранее более 10 голов Роман за сезон в первенстве не забивал.
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