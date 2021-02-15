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Машина. Яремчук забил 11-й гол в сезоне чемпионата Бельгии, побив собственный рекорд

Наши за границей
(2 голосов)

Больше десяти Роман в чемпионате Бельгии раньше не забивал

Машина. Яремчук забил 11-й гол в сезоне чемпионата Бельгии, побив собственный рекорд

KAA Gent

Новина українською

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук вышел в стартовом составе свой команды на матч 26-го тура чемпионата Бельгии против "Мускрона" и отметился забитым голом на 28-й минуте матча (1:0 к перерыву).

Это 11-й гол нападающего в нынешнем сезоне бельгийского чемпионата.

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Примечательно, что такая результативность Яремчука – рекордная для украинца в местном чемпионате. Ранее более 10 голов Роман за сезон в первенстве не забивал.

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В статье: Роман Яремчук Гент
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Комментарии (1)
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С.Карпович. (Ланівці)
15.02.2021 в 23:19
Рома рулить.
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