Машина. Яремчук забил 11-й гол в сезоне чемпионата Бельгии, побив собственный рекорд
Больше десяти Роман в чемпионате Бельгии раньше не забивал
KAA Gent
Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук вышел в стартовом составе свой команды на матч 26-го тура чемпионата Бельгии против "Мускрона" и отметился забитым голом на 28-й минуте матча (1:0 к перерыву).
Это 11-й гол нападающего в нынешнем сезоне бельгийского чемпионата.
Примечательно, что такая результативность Яремчука – рекордная для украинца в местном чемпионате. Ранее более 10 голов Роман за сезон в первенстве не забивал.
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С.Карпович. (Ланівці)
15.02.2021 в 23:19
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