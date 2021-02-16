Яремчук после своего хет-трика: Приближается Евро, я очень его жду
Он принес победу своей команде
Фото - KAA Gent
Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук прокомментировал победу своей команды в поединке 26-го тура чемпионата Бельгии против "Мускрона"(4:0). 25-летний форвард оформил хет-трик и ассист.
"Для меня был важен каждый гол. Любому нападающему хочется, чтобы ему доверяли, и вы добиваетесь этого, когда забиваете гол. Это моя работа, и поэтому я здесь. На меня рассчитывает вся команда.
Я очень рад возвращению Вадиса Оджиджи, который отсутствовал некоторое время из-за травмы. Он - важнейшее звено в клубе, игрок, мыслящий нестандартно. Команда становится сильнее, если в ее составе есть кто-то вроде Вадиса. Он легенда этого клуба, это факт. Но и сотрудничество с Безусом, Ниангбо, Тиссудали и другими футболистами тоже идет гладко. С Тиссудали у меня такое же чувство, как с Джонатаном Дэвидом и Лораном Депуатром в прошлом сезоне. И это чувство будет только расти”.
Я хочу с каждым сезоном становиться лучше. Приближается чемпионат Европы, и это очень важное соревнование, которого я очень жду. Но теперь нас ждет важная игра с "Мехеленом", который набрал неплохой ход. На каком месте мы можем завершить чемпионат? Я пока не хочу на это смотреть. Сейчас мы идем от матча к матчу, а потом посмотрим. Мы движемся вперед, добиваемся прогресса и, учитывая нашу ситуацию, можем этому очень радоваться", - сказал Яремчук.
Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах Роман Яремчук сыграл в 29 поединках, в которых забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.
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