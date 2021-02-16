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Малиновский: Сейчас Коваленко выполняет определенный объем работы, чтобы быть с Аталантой на одном уровне

Наши за границей
(2 голосов)

Игрок - об адаптации одноклубника

Малиновский: Сейчас Коваленко выполняет определенный объем работы, чтобы быть с Аталантой на одном уровне

Фото - ФК Аталанта

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал, как проходит адаптация Виктора Коваленко в команде.

"Я Вите первое время помогал, конечно. Он очень самостоятельный парень, многие моменты, в которых я ему мог помочь, он сам все решал, очень организованный. Это в плюс ему. Это очень важно, когда приезжаешь в другую страну, в другой чемпионат, не замыкаться в себе, не стесняться.

Он пытается разговаривать по-итальянски с ребятами, как бы это смешно ни звучало, но он старается, это очень важно.

Сейчас Витя проводит больше времени на кровати, чем в общении со мной. В первые дни его так нагрузили, ему нужно выполнить определенный объем работы, чтобы быть с командой на одном уровне в плане кондиций. В "Аталанте" очень важна функциональная и физическая подготовка.

У него сейчас беговая работа, фитнес, дополнительно после тренировок дорабатывает. Он прошел небольшие сборы, но ему еще нужно немного времени. Вите нужно время, чтобы адаптироваться здесь, это не так просто. Он хороший парень, у него есть все, чтобы здесь заиграть и показать себя с лучшей стороны. Я ему помогаю, чем могу", – сказал Малиновский.

Напомним, что Виктор Коваленко еще не дебютировал за новый клуб.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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ВасяКулебяка (Козливка)
16.02.2021 в 10:49
Малина тикай от туда там тебе не место, а Коваленко пускай еще помучается))
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