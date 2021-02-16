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Ракицкий: Луческу вывел Динамо в ЛЧ и лидирует в УПЛ. Не знаю, что еще нужно болельщикам

Наши за границей
(1 голосов)

Украинский футболист о наставнике киевлян

Ракицкий: Луческу вывел Динамо в ЛЧ и лидирует в УПЛ. Не знаю, что еще нужно болельщикам

фото - Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий поделился мнением о назначении на пост главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу.

- Удивились, когда "Динамо" возглавил Мирча Луческу?

- Немного, да. Но Мистер - большой человек в спорте. Сколько он без работы просидел? Год точно. Очень соскучился по футболу. Нам его жена в "Шахтере" в свое время рассказывала: "Когда вы в отпуске, он потихоньку умирает, а когда команда из него выходит — оживает". Вот он и принял такое решение. Ни в коем случае не хочу его осуждать. По мне - это великий человек и тренер. Луческу очень много для меня сделал. И половину нашего "Шахтера" сделал личностями.

- Что говорят по этому поводу болельщики "Шахтера"?

- Если кто-то говорит плохое, значит, они Луческу просто не уважают. Пусть в таком случае лучше на себя смотрят.

- А результаты "Динамо" с Луческу тоже не удивляют?

- Читал, что "ультрас" "Динамо" не признают Луческу. Что вы делаете, если он вывел вас в Лигу чемпионов, на первом месте в чемпионате команда идет? Вспомните, как было еще в прошлом сезоне, когда "Шахтеру" можно было заранее вешать золотые медали. Так что не знаю, что им надо.

Напомним, что Ярослав Ракицкий играл под руководством Луческу в "Шахтере". Румынский специалист работал в команде с 2004 по 2016 год. После этого он один сезон работал в "Зените", а летом 2020-го подписал контракт с киевским "Динамо".

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В статье: Ярослав Ракицкий Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Матч ТВ

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Комментарии (3)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
16.02.2021 в 15:33
Адекватним українським вболівальникам треба щоб позбавили громадянства УКРАЇНИ таку ватну гниду як ракіцький та іншу хохлосволоту-запроданців!!!
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Запорізьке Торпедо (zp)
16.02.2021 в 15:12
болельщикам нужно, чтобы дорогая редукция перестала тащить в ленту новости про рахицкого)
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Просто Квашин (Харьков)
16.02.2021 в 14:39
Это полное дно... Упырь-сепаратист украинцам лекции читает, кого нужно уважать,а кого любить...
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