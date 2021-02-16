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  4. Зинченко попал в команду 24-го тура АПЛ по версии WhoScored
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Зинченко попал в команду 24-го тура АПЛ по версии WhoScored

Наши за границей
(4 голосов)

Также и его одноклубник

Зинченко попал в команду 24-го тура АПЛ по версии WhoScored

Новина українською

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в команду недели 24-го тура АПЛ по версии WhoScored.

В субботу, 13 февраля команда Зинченко обыграла "Тоттенхэм" со счетом 3:0. Украинец полностью сыграл матч и получил оценку 7,79, что позволило попасть ему в список лучших 11 футболистов уикенда.

Зинченко попал в команду 24-го тура АПЛ по версии WhoScored - изображение 1

Напомним, что матч против "Тоттенхэма" стал 10-м для украинца в ​​этом сезоне АПЛ.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко
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Комментарии (6)
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Kolibri (Киевоград)
16.02.2021 в 17:53
Зинаида Седановна.
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0
0
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satellite (Харьков)
16.02.2021 в 17:29
И по праву!!!
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0
-1
Acsakal (Kharkov)
16.02.2021 в 16:32
Автори новини знову неуважні. У збірну туру (а не тижня) потрапив не "також його одноклубник", а два одноклубники Зіни на тому ж лівому фланзі, тобто увесь фланг збірної - з Ман-Сіті. І бали Зіни на зображенні 7,79, а не 7,83 (як вказали в тексті).
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+1
-1
Камонплей
16.02.2021 в 16:17
Зараз аксакали-олігофрени знов накалякають шо просто всі інші лз жахливо зіграли як і після астон-вілли.
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+1
-3
Bush_Dima (Чернігів)
16.02.2021 в 16:22
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+1
-3
Acsakal (Kharkov)
16.02.2021 в 16:27
Зараз хамовиті недоумки "Каму блєя?" будуть триндіти, що 7,65 це більше, ніж 7,79.
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0
-2


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