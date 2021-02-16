Зинченко попал в команду 24-го тура АПЛ по версии WhoScored
Также и его одноклубник
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в команду недели 24-го тура АПЛ по версии WhoScored.
В субботу, 13 февраля команда Зинченко обыграла "Тоттенхэм" со счетом 3:0. Украинец полностью сыграл матч и получил оценку 7,79, что позволило попасть ему в список лучших 11 футболистов уикенда.
Напомним, что матч против "Тоттенхэма" стал 10-м для украинца в этом сезоне АПЛ.
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