Зинченко попал в команду 24-го тура АПЛ по версии WhoScored

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в команду недели 24-го тура АПЛ по версии WhoScored.

В субботу, 13 февраля команда Зинченко обыграла "Тоттенхэм" со счетом 3:0. Украинец полностью сыграл матч и получил оценку 7,79, что позволило попасть ему в список лучших 11 футболистов уикенда.





Напомним, что матч против "Тоттенхэма" стал 10-м для украинца в ​​этом сезоне АПЛ.