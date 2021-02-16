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Зинченко попал в команду недели АПЛ по версии WhoScored

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Зинченко попал в команду недели АПЛ по версии WhoScored

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Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в команду недели 24-го тура АПЛ по версии WhoScored.

В субботу, 13 февраля команда Зинченко обыграла "Тоттенхэм" со счетом 3:0. Украинец полностью сыграл матч и получил оценку 7,83, что позволило попасть ему в список лучших 11 футболистов уикенда.

Зинченко попал в команду недели АПЛ по версии WhoScored - изображение 1

Напомним, что матч против "Тоттенхэма" стал 10-м для украинца в ​​этом сезоне АПЛ.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко
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