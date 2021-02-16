Зинченко попал в команду недели АПЛ по версии WhoScored
Также и его одноклубник
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в команду недели 24-го тура АПЛ по версии WhoScored.
В субботу, 13 февраля команда Зинченко обыграла "Тоттенхэм" со счетом 3:0. Украинец полностью сыграл матч и получил оценку 7,83, что позволило попасть ему в список лучших 11 футболистов уикенда.
Напомним, что матч против "Тоттенхэма" стал 10-м для украинца в этом сезоне АПЛ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- На место Милевского. Динамо с Бреста арендовало экс-форварда молодежной сборной Украины
- Яремчук после своего хет-трика: Приближается Евро, я очень его жду
- Номинанты премии Футбольные звезды Украины и хет-трик Яремчука. Главные новости от 15 февраля
- Зинченко получил четвертую оценку среди всех игроков за матч против Тоттенхэма
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...