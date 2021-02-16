Фенербахче зимой пытался подписать Яремчука
Очередной претендент на украинца
Турецкий "Фенербахче" в зимнее трансферное окно пытался подписать форварда "Гента" и сборной Украины Романа Яремчука, сообщает Fotospor.
Турецкий клуб хотел избавиться от танзанийского форварда Мбване Саматты, которого планировали продать в Бельгию, а на его место подписать украинца.
Впрочем, зимой совершить данные трансферные ходы "Фенеру" не удалось из-за приоритетности трансфера хавбека Ирфана Джана из "Истанбула".
Впрочем, также источник сообщает, что Яремчук остается одним из фаворитов главного тренера Фатиха Терима и поэтому "Фенербахче" намерен вернуться к вопросу с подписанием украинца уже летом.
Напомним, что в нынешнем сезоне 25-летний украинец забил за "Гент" 16 голов во всех турнирах, а в недавнем матче против "Мускрона" (4:0)
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