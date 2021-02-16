  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Фенербахче зимой пытался подписать Яремчука
В тренде

Фенербахче зимой пытался подписать Яремчука

Наши за границей
(1 голосов)

Очередной претендент на украинца

Фенербахче зимой пытался подписать Яремчука

Новина українською

Турецкий "Фенербахче" в зимнее трансферное окно пытался подписать форварда "Гента" и сборной Украины Романа Яремчука, сообщает Fotospor.

Турецкий клуб хотел избавиться от танзанийского форварда Мбване Саматты, которого планировали продать в Бельгию, а на его место подписать украинца.

Читайте такжеДинамо получит 30% от суммы продажи Гентом Яремчука

Впрочем, зимой совершить данные трансферные ходы "Фенеру" не удалось из-за приоритетности трансфера хавбека Ирфана Джана из "Истанбула".

Впрочем, также источник сообщает, что Яремчук остается одним из фаворитов главного тренера Фатиха Терима и поэтому "Фенербахче" намерен вернуться к вопросу с подписанием украинца уже летом.

Напомним, что в нынешнем сезоне 25-летний украинец забил за "Гент" 16 голов во всех турнирах, а в недавнем матче против "Мускрона" (4:0) сделал хет-трик и отдал одну результативную передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фенербахче (Стамбул) Роман Яремчук Гент
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Cherkasskiy (Черкаси)
16.02.2021 в 20:02
Не дай Бог поменять шило на мыло..
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...