Фенербахче зимой пытался подписать Яремчука

Турецкий "Фенербахче" в зимнее трансферное окно пытался подписать форварда "Гента" и сборной Украины Романа Яремчука, сообщает Fotospor.

Турецкий клуб хотел избавиться от танзанийского форварда Мбване Саматты, которого планировали продать в Бельгию, а на его место подписать украинца.

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Впрочем, зимой совершить данные трансферные ходы "Фенеру" не удалось из-за приоритетности трансфера хавбека Ирфана Джана из "Истанбула".

Впрочем, также источник сообщает, что Яремчук остается одним из фаворитов главного тренера Фатиха Терима и поэтому "Фенербахче" намерен вернуться к вопросу с подписанием украинца уже летом.