Вернидуб рассказал об условиях работы в Шерифе

Украинский тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб в интервью клубного медиа рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.

-Юрий Николаевич, как прошла адаптация?

- Все хорошо. Условия для подготовки прекрасные. Было большое количество игроков, которых посмотрели. Но, я думаю, мы определились с составом, плодотворно провели месяц сборов в Тирасполе.

- То, что команда не поехала на учебно-тренировочный сбор в Турцию, изменило в планах тренировочный процесс?

- Во первых, скажу, что не поехали и потому, что много игроков ушло, по сравнению с прошлым годом. Практически на 50-60, а то и на 70 процентов команда обновилась. Для того, чтобы ехать на сбор в Турцию, нужна была команда, а мы в это время ее собирали. Остаться дома был лучший вариант , тем более, у нас хорошие условия, прекрасный Крытый Стадион. Понятно, что поменяли покрытие. Синтетика и естественное покрытие - две разные вещи. Даже этот фактор в плюс нам. В Чемпионате Молдовы, насколько я знаю, до 1 апреля разрешено играть на полях с синтетическим покрытием. Первые туры, 20 и 24 февраля, 1 и 6 марта, я думаю, будут проходит на таких покрытиях. Мы будем более адаптированы к этому.



- Качество соперников имело значение?

- Конечно, на сборах можно подобрать более качественных соперников. Там есть и европейские клубы, из Украины, из России. Зато познакомились с командами молдавского чемпионата. Игры, которые мы проводили, для меня, как для тренера, тоже знакомство. Да и ребята новые тоже увидели эти команды.

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- Насколько важно для Вас, как игроки вливались в тренировочный процесс?

- Начну с другого - для меня тоже в новинку, что в команде много футболистов со всех континентов, европейских стран. Интернациональная команда. Для меня это тоже школа. Есть возможность подтянуть английский язык, что необходимо. Слава Богу, у нас есть переводчики. Правда, не все ребята хорошо знают английский, но у нас есть и переводчики, которые помогают в общении, например, с колумбийцами. Ничего страшного. И я, и тренерский штаб быстрее выучим английский. Есть стимул и для ребят это сделать. Мы им постоянно говорим, что это даст возможность быстрее все понять.



- Говорят, что Юрий Вернидуб очень требовательный тренер. Вы довольны проделанной работой?

- Все требования, которые тренерский штаб поставил перед футболистами, они выполняют. У меня нет претензии в этом плане. Отношение к тренировочному процессу шикарное. Некоторые не сразу, но за тот месяц, что мы работаем вместе, думаю, смогли заложить базу, подготовить физически ребят, плюс те тактические моменты, которые наигрывали в тренировочном процессе. Я надеюсь, они все поняли. Осталось воплотить все это в жизнь.

- Следующий вопрос вытекает из предыдущего и касается последнего матча. Показалось с трибуны, что Вы просили, несмотря на крупный счет, доиграть матч на том же уровне. Так ли это?

- Вы совершенно правы. Я считаю, что любую игру - или контрольную, или товарищескую, или официальную, мы должны начинать и заканчивать так же, на одном дыхании. Несмотря на счет, несмотря на ту игру, которая была, мы должны выполнить задания и весь план на игру. Понятно, что, когда счет крупный, начинает проявляться баловство. Я же считаю, что этого делать нельзя. Нужно оставаться профессионалом , и любое дело доводить до завершения. Поэтому и подсказки были к некоторым игрокам, а некоторых ребят поменял после первого тайма. Это будет им наука и школа. Прежде всего, нужно оставаться профессионалом. Так же, как и они, и мы, тренерский штаб, должны профессионально относиться к своей работе.