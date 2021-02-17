Шабанов: Легия очень хотела меня заполучить

Защитник "Динамо" Артем Шабанов, который до конца сезона будет играть в аренде в польской "Легии ", так прокомментировал свой переход.

"Легия" очень хотела меня заполучить.

Я знал об этом интересе уже во время сбора в Дубае. Когда поступило конкретное предложение, все прошло за три дня.

Это мой первый клуб за рубежом, мне нужно адаптироваться, после чего я буду готов играть на все 100 процентов", - говорит Артем Шабанов.