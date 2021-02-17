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Шабанов: Легия очень хотела меня заполучить

Наши за границей
(2 голосов)

Защитник Динамо до конца сезона будет играть в Польше

Шабанов: Легия очень хотела меня заполучить

legia.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Артем Шабанов, который до конца сезона будет играть в аренде в польской "Легии", так прокомментировал свой переход.

"Легия" очень хотела меня заполучить.

Я знал об этом интересе уже во время сбора в Дубае. Когда поступило конкретное предложение, все прошло за три дня.

Это мой первый клуб за рубежом, мне нужно адаптироваться, после чего я буду готов играть на все 100 процентов", - говорит Артем Шабанов.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Артем Шабанов
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
17.02.2021 в 17:10
Легия хочет всех динамовцев заполучить, по очереди))))))
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dazo29
17.02.2021 в 16:56
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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