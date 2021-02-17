Шабанов: Легия очень хотела меня заполучить
Защитник Динамо до конца сезона будет играть в Польше
legia.com
Защитник "Динамо" Артем Шабанов, который до конца сезона
"Легия" очень хотела меня заполучить.
Я знал об этом интересе уже во время сбора в Дубае. Когда поступило конкретное предложение, все прошло за три дня.
Это мой первый клуб за рубежом, мне нужно адаптироваться, после чего я буду готов играть на все 100 процентов", - говорит Артем Шабанов.
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Источник:Официальный сайт Легии
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
17.02.2021 в 17:10
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0
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dazo29
17.02.2021 в 16:56
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