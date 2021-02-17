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Шабанов провел первую тренировку в составе Легии - ФОТО

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Шабанов провел первую тренировку в составе Легии - ФОТО

legia.net

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов перешел в варшавскую "Легию".

Футболист будет играть в польской команде аренде до конца текущего сезона.

Официально о трансфере было объявлено в среду, и в этот же день футболист уже провел тренировку со своей новой командой.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Артем Шабанов
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
17.02.2021 в 22:52
Они посмотрели и охренели! Главный тренер Легии: Как такое бревно провело 3года в Киеве?
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