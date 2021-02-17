Шабанов провел первую тренировку в составе Легии - ФОТО

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов перешел в варшавскую "Легию".

Футболист будет играть в польской команде аренде до конца текущего сезона.

Официально о трансфере было объявлено в среду, и в этот же день футболист уже провел тренировку со своей новой командой.