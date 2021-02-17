Шабанов провел первую тренировку в составе Легии - ФОТО
И ждет Русина
legia.net
Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов
Футболист будет играть в польской команде аренде до конца текущего сезона.
Официально о трансфере было объявлено в среду, и в этот же день футболист уже провел тренировку со своей новой командой.
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
17.02.2021 в 22:52
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