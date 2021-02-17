Зинченко остался в запасе Сити на матч против Эвертона
Ротация от Гвардиолы - привычное дело
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в стартовый состав своей команды на перенесенный выездной матч в 16-го тура
Украинец остался в запасе.
Поединок начнется в 22:15.
Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" 16 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.
???? TEAM NEWS ????— Manchester City (@ManCity) February 17, 2021
XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Mahrez, Bernardo, Foden, Sterling (C), Jesus
SUBS | Steffen, Stones, Aguero, Zinchenko, De Bruyne, Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia
???? @HaysWorldwide
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/m4mIofLP1A
Популярное сейчас
- Динамо - Брюгге. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча ЛЕ
- Матч Динамо - Брюгге начнется раньше запланированного срока (обновлено)
- От улыбки станет всем светлей: Куман взбесил фанатов Барселоны своей реакцией на поражение от ПСЖ
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО