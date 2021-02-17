Зинченко остался в запасе Сити на матч против Эвертона

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в стартовый состав своей команды на перенесенный выездной матч в 16-го тура АПЛ против "Эвертона".

Украинец остался в запасе.

Поединок начнется в 22:15.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" 16 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.