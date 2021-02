Яремчук вошел в команду недели FIFA 21

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 21.

Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число лучших 23 игроков вошел и украинский форвард "Гента" Роман Яремчук (рейтинг - 84), который в чемпионате Бельгии оформил хет-трик и отдал ассист в матче против "Мускрона" (4:0 ).

The best standouts from the past week ????#TOTW 21 is available now in #FUT. #FIFA21 pic.twitter.com/KE2xRXKNDL