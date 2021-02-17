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Яремчук вошел в команду недели FIFA 21

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Украинец на выходных выдал шедевральный матч

Яремчук вошел в команду недели FIFA 21

FC Gent

Новина українською

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 21.

Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число лучших 23 игроков вошел и украинский форвард "Гента" Роман Яремчук (рейтинг - 84), который в чемпионате Бельгии оформил хет-трик и отдал ассист в матче против "Мускрона" (4:0).

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В статье: Роман Яремчук Гент FIFA 21
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