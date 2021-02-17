Яремчук вошел в команду недели FIFA 21
Украинец на выходных выдал шедевральный матч
FC Gent
Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 21.
Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
В число лучших 23 игроков вошел и украинский форвард "Гента" Роман Яремчук (рейтинг - 84), который в чемпионате Бельгии
The best standouts from the past week ????#TOTW 21 is available now in #FUT. #FIFA21 pic.twitter.com/KE2xRXKNDL— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) February 17, 2021
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