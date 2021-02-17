Костевич: В Динамо нет слабых игроков. Шабанов и Русин справятся в Легии

Защитник " Динамо " Владимир Костевич, который почти 4 года отыграл за "Лех", поделился мнением о защитнике Артеме Шабанове и форварде Назарие Русине, которые переходят в аренду в "Легию".

"Могу вас заверить, что в "Динамо" нет слабых игроков. У Шабанова большой опыт, он играл в украинской Премьер-лиге, когда она была очень сильной.

Русин, несмотря на свой юный возраст, также сыграл много матчей не только в "Динамо", но и за "Зарю". Думаю, они оба должны справиться", - сказал Костевич.