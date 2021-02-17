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Костевич: В Динамо нет слабых игроков. Шабанов и Русин справятся в Легии

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Костевич: В Динамо нет слабых игроков. Шабанов и Русин справятся в Легии

Legia Warszawa

Новина українською

Защитник "Динамо" Владимир Костевич, который почти 4 года отыграл за "Лех", поделился мнением о защитнике Артеме Шабанове и форварде Назарие Русине, которые переходят в аренду в "Легию".

"Могу вас заверить, что в "Динамо" нет слабых игроков. У Шабанова большой опыт, он играл в украинской Премьер-лиге, когда она была очень сильной.

Русин, несмотря на свой юный возраст, также сыграл много матчей не только в "Динамо", но и за "Зарю". Думаю, они оба должны справиться", - сказал Костевич.

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В статье: Владимир Костевич Динамо (Киев) Легия (Варшава) Артем Шабанов Назарий Русин
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Источник:
Interia

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