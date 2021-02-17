Костевич: В Динамо нет слабых игроков. Шабанов и Русин справятся в Легии
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Legia Warszawa
Защитник "
"Могу вас заверить, что в "Динамо" нет слабых игроков. У Шабанова большой опыт, он играл в украинской Премьер-лиге, когда она была очень сильной.
Русин, несмотря на свой юный возраст, также сыграл много матчей не только в "Динамо", но и за "Зарю". Думаю, они оба должны справиться", - сказал Костевич.
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Источник:Interia
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