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Экс-футболист Олимпика продолжит карьеру в красноярском клубе

Наши за границей
(1 голосов)

До конца текущего сезона

Экс-футболист Олимпика продолжит карьеру в красноярском клубе

фото - ФК Енисей

Новина українською

Украинский футболист Дмитрий Билоног стал игроком красноярского "Енисея", сообщает Twitter-канал клуба.

Контракт с ним подписан до конца текущего сезона.

Последним клубом 25-летнего футболиста был финский "Мариехамн", за который с сентября прошлого года он провел 10 матчей и забил один гол.

Билоног - воспитанник футбольной академии "Шахтер" (Донецк), но за первую команду "горняков" так и не сыграл. В чемпионате Украины он выступал за "Зирку" и "Олимпик", за рубежом — в "Урале" и минском "Динамо".

С 2010 по 2014 годы Дмитрий Билоног выступал за различные юношеские сборные Украины. За команду U20 под руководством Александра Петракова он провел три матча.

Напомним, что в текущем сезоне в турнирной таблице второго российского дивизиона "Енисе" находится на 10-м месте.

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В статье: Енисей (Красноярск) Дмитрий Билоног
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Источник:
FNL

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.02.2021 в 15:22
Вихідці з Чмохтаря - головні голодуючі.
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+5
-2
aleks68
18.02.2021 в 15:52
е....я тявкающая моська.продолжай лизать су.....сам(особенно "патриоту" грише)
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