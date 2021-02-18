Экс-футболист Олимпика продолжит карьеру в красноярском клубе
До конца текущего сезона
фото - ФК Енисей
Украинский футболист Дмитрий Билоног стал игроком красноярского "Енисея", сообщает Twitter-канал клуба.
Контракт с ним подписан до конца текущего сезона.
Украинский полузащитник Дмитрий Билоног подписал контракт с "Енисеем".— ФНЛ (@FNLeague) February 18, 2021
Воспитанник футбольной академии "Шахтёр" (Донецк).
Играл за клубы "Урал" (Екатеринбург), "Звезда" (Кропивницкий), "Олимпик" (Донецк), "Динамо" (Минск).
С 2010 по 2014 годы Дмитрий… https://t.co/a9vD5rxLkR pic.twitter.com/eOt3U527Ut
Последним клубом 25-летнего футболиста был финский "Мариехамн", за который с сентября прошлого года он провел 10 матчей и забил один гол.
Билоног - воспитанник футбольной академии "Шахтер" (Донецк), но за первую команду "горняков" так и не сыграл. В чемпионате Украины он выступал за "Зирку" и "Олимпик", за рубежом — в "Урале" и минском "Динамо".
С 2010 по 2014 годы Дмитрий Билоног выступал за различные юношеские сборные Украины. За команду U20 под руководством Александра Петракова он провел три матча.
Напомним, что в текущем сезоне в турнирной таблице второго российского дивизиона "Енисе" находится на 10-м месте.
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