Экс-футболист Олимпика продолжит карьеру в красноярском клубе

Украинский футболист Дмитрий Билоног стал игроком красноярского "Енисея", сообщает Twitter-канал клуба.

Контракт с ним подписан до конца текущего сезона.

Украинский полузащитник Дмитрий Билоног подписал контракт с "Енисеем".

Воспитанник футбольной академии "Шахтёр" (Донецк).

Играл за клубы "Урал" (Екатеринбург), "Звезда" (Кропивницкий), "Олимпик" (Донецк), "Динамо" (Минск).



С 2010 по 2014 годы Дмитрий… https://t.co/a9vD5rxLkR pic.twitter.com/eOt3U527Ut — ФНЛ (@FNLeague) February 18, 2021

Последним клубом 25-летнего футболиста был финский "Мариехамн", за который с сентября прошлого года он провел 10 матчей и забил один гол.

Билоног - воспитанник футбольной академии "Шахтер" (Донецк), но за первую команду "горняков" так и не сыграл. В чемпионате Украины он выступал за "Зирку" и "Олимпик", за рубежом — в "Урале" и минском "Динамо".

С 2010 по 2014 годы Дмитрий Билоног выступал за различные юношеские сборные Украины. За команду U20 под руководством Александра Петракова он провел три матча.

Напомним, что в текущем сезоне в турнирной таблице второго российского дивизиона "Енисе" находится на 10-м месте.