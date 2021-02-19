Полкоманды. Меликян забрал в Пюник уже шестого украинца

22-летний украинский нападающий Олег Кожушко, который ранее играл в "Черноморце", но принадлежал "" Колосу " , подписал контракт с армянским "Пюником", который с начала января тренирует экс-наставник "Львова" Егише Меликян.

Об условиях и сроках соглашения ереванский клуб не сообщает.

Отметим, что Кожушко последние полгода играл в аренде в "Черноморце" (11 матчей, 1 гол), в то время как его контракт принадлежал "Колосу".

Также ранее футболист поиграл за "Днепр", воспитанником которого и является, и "Днепр-1".

Ну и отметим, что Кожушко стал уже шестым украинцем в команде Егише Меликяна. Ранее в столицу Армении переехали вратарь Пеньков, защитники Гончар, Болденков и Братков, а также экс-хавбек "Ворсклы" Татарков.