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Полкоманды. Меликян забрал в Пюник уже шестого украинца

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Олег Кожушко теперь будет забивать в Армении

Полкоманды. Меликян забрал в Пюник уже шестого украинца

Новина українською

22-летний украинский нападающий Олег Кожушко, который ранее играл в "Черноморце", но принадлежал ""Колосу" , подписал контракт с армянским "Пюником", который с начала января тренирует экс-наставник "Львова" Егише Меликян.

Об условиях и сроках соглашения ереванский клуб не сообщает.

Отметим, что Кожушко последние полгода играл в аренде в "Черноморце" (11 матчей, 1 гол), в то время как его контракт принадлежал "Колосу".

Также ранее футболист поиграл за "Днепр", воспитанником которого и является, и "Днепр-1".

Ну и отметим, что Кожушко стал уже шестым украинцем в команде Егише Меликяна. Ранее в столицу Армении переехали вратарь Пеньков, защитники Гончар, Болденков и Братков, а также экс-хавбек "Ворсклы" Татарков.

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В статье: Черноморец (Одесса) Пюник (Ереван) Колос (Ковалевка) Егише Меликян Олег Кожушко
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Источник:
ФК Пюник

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