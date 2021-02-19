Полкоманды. Меликян забрал в Пюник уже шестого украинца
Олег Кожушко теперь будет забивать в Армении
22-летний украинский нападающий Олег Кожушко, который ранее играл в "Черноморце", но принадлежал ""
Об условиях и сроках соглашения ереванский клуб не сообщает.
Отметим, что Кожушко последние полгода играл в аренде в "Черноморце" (11 матчей, 1 гол), в то время как его контракт принадлежал "Колосу".
Также ранее футболист поиграл за "Днепр", воспитанником которого и является, и "Днепр-1".
Ну и отметим, что Кожушко стал уже шестым украинцем в команде Егише Меликяна. Ранее в столицу Армении переехали вратарь Пеньков, защитники Гончар, Болденков и Братков, а также экс-хавбек "Ворсклы" Татарков.
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