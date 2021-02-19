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Алексей Чичиков продолжит карьеру в казахстанском Акжайыке Владимира Мазяра

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Хавбек сменил Украину на Казахстан

Алексей Чичиков продолжит карьеру в казахстанском Акжайыке Владимира Мазяра

facebook.com/sportclubdnipro1

Новина українською

33-летний экс-полузащитник "Днепра-1" Алексей Чичиков продолжит карьеру в чемпионате Казахстана.

Футболист подписал контракт с "Акжайыком", который возглавляет украинский тренер Владимир Мазяр.

Соглашение сторон рассчитано до конца 2021 года. В Казахстан Чичиков переехал на правах свободного агента.

Отметим, что "Акжайык" по итогам прошлого сезона вернулся в элиту казахстанского футбола из Первой лиги.

Ну и напомним, что цвета "Днепра-1" Чичиков защищал с лета 2018 года (64 матча, 13 голов). Также ранее поиграл за молодежную команду московского "Локомотива", воспитанником которого является, "Ворсклу", "Днепр" и "Зирку".

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В статье: Алексей Чичиков СК Днепр-1
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Источник:
sports.kz

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