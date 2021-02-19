Алексей Чичиков продолжит карьеру в казахстанском Акжайыке Владимира Мазяра
Хавбек сменил Украину на Казахстан
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33-летний
Футболист подписал контракт с "Акжайыком", который возглавляет украинский тренер Владимир Мазяр.
Соглашение сторон рассчитано до конца 2021 года. В Казахстан Чичиков переехал на правах свободного агента.
Отметим, что "Акжайык" по итогам прошлого сезона вернулся в элиту казахстанского футбола из Первой лиги.
Ну и напомним, что цвета "Днепра-1" Чичиков защищал с лета 2018 года (64 матча, 13 голов). Также ранее поиграл за молодежную команду московского "Локомотива", воспитанником которого является, "Ворсклу", "Днепр" и "Зирку".
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