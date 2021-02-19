Денисов: Нет никаких документов, что Шахтер должен Заре денег за Малиновского

Директор каналов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал информацию о том, что "Заря" хотела получить некоторую сумму из продажи "Шахтером" Руслана Малиновского , который выступал в аренде за луганскую команду с 2013 по 2015 год.

"На самом деле, эта история не про "Шахтер", эта история не про Малиновского и не про Геллера. Почему? Потому что нет контрактов, нет подписанных каких-либо документов о том, что "Шахтер" каким-то образом не выполнил обязательства перед "Зарей" или перед ее президентом Евгений Геллером.

Никаких бумаг нет, но, тем не менее, со стороны Геллера появилась претензия о том, что "Шахтер" ему что-то обещал на словах и эти слова никак не выполнены.

Эта история крутится не вокруг Малиновского, а вокруг футболиста по имени Виллиан Гомес, который когда-то выступал за "Металлист". Тогда харьковский клуб начинает разваливаться при Курченко, многие футболисты получают статус свободного агента, либо самостоятельно покидают команду из-за того, что клуб не рассчитывается с долгами. Один из таких футболистов – Виллиан Гомес, в нем заинтересованы некоторые клубы, агенты пытаются его трудоустроить, в то самое время игрок мог оказаться в "Шахтере", но Луческу хотел получить вместе с Марлосом и Азеведо, которые в итоге и стали игроками донецкого клуба.

Агенты Гомеса – это Алексей Алехин и Алексей Люндовский, ищут ему клуб в Украине и обращаются к Сергею Палкину, чтобы он поговорил с президентом "Зари" Геллером на предмет возможного перехода Гомеса в луганский клуб, на котором в будущем можно будет заработать. В итоге стороны договариваются, а через некоторое время интерес к Гомесу проявляет "Крузейро", предлагая 3,5 млн евро, и эта сумма устраивает "Зарю". Сделка состоялась. По условиям соглашения, "Заря" получает агентскую комиссию, также часть суммы получает игрок, бразильские агенты и украинские агенты. Начинают заходить первые платежи, стороны выполняют свои обязательства, а дальше происходит ситуация, при которой в "Крузейро" меняются собственники и клуб перестает платить.

Алехин и Люндовский начинают пятилетнюю тяжбу с "Крузейро": идут суды, с клуба снимают очки, их давят санкциями, дело рассматривается в Швейцарии. "Заря" не участвует в этих спорах, этим занимаются те, кто продавал футболиста. В итоге, спустя почти пять лет, остаток суммы – это три транша по 500 тысяч евро в "Зарю" заходят, а дальше самое интересное. Дальше – тишина. Геллер игнорирует запросы о том, что эти деньги полагается передать тем, кто на них имеет право и в какой-то момент Геллер принимает решение, что это его деньги, а не агентов. Геллер аргументирует такое решение тем, что Шахтер на словах обещал ему часть денег за трансферы Малиновского и Соболя. Повторюсь, никаких соглашений с "Шахтером" у него нет, а деньги за Гомеса, за которого он не судился и не тратился, не отдает. Вот такая история", - сказал Денисов.