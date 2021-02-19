Чичиков: Не думаю, что переход из Украины в Казахстан, это шаг назад

Экс-полузащитник "Днепра-1" Алексей Чичиков рассказал о своем переходе в казахстанский "Акжайык".

— Алексей, на какой срок рассчитан Ваш контракт с "Акжайыком"?

— До конца сезона.

— Как возник вариант продолжения карьеры в клубе из Уральска? Долго ли думали над такой возможностью?

— Искал варианты дальнейшего продолжения своей карьеры и обращался к агентам, которые и предложили мне "Акжайык". Уточнил все нюансы по контракту — и приехал. Взял, конечно, время на раздумье, посоветовался с семьей. Вот так и подписал контракт уже здесь, в Турции

— Тот факт, что главным тренером "Акжайыка" является украинец Владимир Мазяр, сыграл свою роль в Вашем приходе в этот клуб?

— С Владимиром Мазяром я раньше не работал, а только пересекался с ним в играх — я как игрок, а он как тренер. Думаю, это сыграло свою роль, потому что он видел мою игру и мой потенциал.

— В 18-летнем возрасте Вы подписали контракт с московским "Локомотивом" после мемориала Гранаткина, где исполнили хет-трик в матче с россиянами. Почему так и не удалось заиграть в этом известном клубе, как сейчас считаете?

— В "Локомотиве" при мне сменилось четыре тренера — и Вы знаете, что каждый наставник смотрит по-своему. Думаю, что это и сыграло ключевую роль — и мне пришлось искать аренду для дальнейшего продолжения своей карьеры.

— Получается, фактически всю карьеру Вы выступали в украинском чемпионате. Не тревожно сейчас, уже в 33 года, пробовать свои силы в другой стране?

— Так получилось, что почти всю свою карьеру я провел в украинском чемпионате, и сейчас, когда появился вариант поиграть в другой стране, я с радостью согласился — ведь это новый вызов и возможность проявить себя.

— "Акжайык" еще в прошлом сезоне выступал в низшем дивизионе. Это не смущает?

— Я знал, что "Акжайык" только вышел в Премьер-Лигу, и также был в курсе, что здесь строится новая команда, что будут стоять определенные задачи. Поэтому я смело принял решение ехать сюда и добиваться с командой наивысших результатов.

— Как Вас приняли в новом футбольном коллективе?

— В команде приняли нормально. Осваиваюсь — с некоторыми ребятами хорошо общаюсь, с некоторыми еще знакомлюсь. Многие приезжают на просмотр, многие уезжают — команда еще строится, так что обязательно со всеми налажу отношения.

— Вообще, как думаете: переход в Казахстанскую Премьер-Лигу из Украинской — это не шаг назад? Чего ждете от нового этапа своей профессиональной карьеры?

— Переход из Украины в Казахстан, думаю, это не шаг назад. Повторюсь: это новый вызов — попробовать свои силы в новом для меня чемпионате и проявлять себя с наилучшей стороны.