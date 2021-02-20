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Денисов: Ярмоленко отказался от переезда в Майами ради возможности сыграть на Евро

Наши за границей
(4 голосов)

Также якобы был интерес из Саудовской Аравии

Денисов: Ярмоленко отказался от переезда в Майами ради возможности сыграть на Евро

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Директор телеканалов Футбол Александр Денисов рассказал, что ради возможности поехать на Евро Андрей Ярмоленко зимой отказался от выгодных предложений издалека.

"Травма Ярмоленко настолько быстро обросла слухами, домыслами и непонятными историями, что стало обидно за игрока. На самом деле, травма Ярмоленко не такая ужасная, как ее могли представить: осталось 10-15 дней до восстановления.

Андрей очень сфокусирован и очень мотивирован сыграть на Евро-2020. Сейчас для него – это дороже, больше, чем деньги, это больше, чем что-либо. Потому как в зимний перерыв было сразу несколько предложений о том, чтобы Ярмоленко перешел в другой клуб, но страны эти не способствуют, чтобы тебя вызывали в сборную. Был конкретный интерес из Саудовской Аравии и Северной Америки, со стороны Майами. Были лучше условия, но Ярмоленко прекрасно понимал, что в случае этого перехода, потеряет возможность сыграть на Евро и он отказался от выгодных денежных предложений, поэтому он решил остаться в Вест Хэме, набрать форму и обязательно сыграть в сборной Украины на Евро", – сказал директор в эфире программы "Денисов Time".

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (6)
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Hanter44 (Baburka)
20.02.2021 в 10:25
Респект!
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0
0
Morphyk7 (Черновцы)
20.02.2021 в 09:51
Наверно лучше играть в Майами, чем сидеть в Вест Хеме
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
20.02.2021 в 09:43
Картофаныч вернётся в днище)))))
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0
-5
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
20.02.2021 в 09:47
Если ты о Ярмоленко, то он как-то в интервью говорил, что никогда в шахтер не перейдет :)
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+4
0
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Kolibri (Киевоград)
20.02.2021 в 09:31
Ага)))))
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0
-2
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
20.02.2021 в 09:47
коммент достойный человека с интеллектом колибри :)
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+2
0


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