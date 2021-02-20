Денисов: Ярмоленко отказался от переезда в Майами ради возможности сыграть на Евро
Также якобы был интерес из Саудовской Аравии
Директор телеканалов Футбол Александр Денисов рассказал, что ради возможности поехать на Евро Андрей Ярмоленко зимой отказался от выгодных предложений издалека.
"Травма Ярмоленко настолько быстро обросла слухами, домыслами и непонятными историями, что стало обидно за игрока. На самом деле, травма Ярмоленко не такая ужасная, как ее могли представить: осталось 10-15 дней до восстановления.
Андрей очень сфокусирован и очень мотивирован сыграть на Евро-2020. Сейчас для него – это дороже, больше, чем деньги, это больше, чем что-либо. Потому как в зимний перерыв было сразу несколько предложений о том, чтобы Ярмоленко перешел в другой клуб, но страны эти не способствуют, чтобы тебя вызывали в сборную. Был конкретный интерес из Саудовской Аравии и Северной Америки, со стороны Майами. Были лучше условия, но Ярмоленко прекрасно понимал, что в случае этого перехода, потеряет возможность сыграть на Евро и он отказался от выгодных денежных предложений, поэтому он решил остаться в Вест Хэме, набрать форму и обязательно сыграть в сборной Украины на Евро", – сказал директор в эфире программы "Денисов Time".
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