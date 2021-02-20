Шабанов впервые сыграл за Легию

На данный момент идет второй тайм в матче 18-го тура польской Екстраклясы между "Легией" и "Плоцком". После перерыва на поле появился украинский центральный защитник Артем Шабанов, заменив Павла Вшолека.

Для оборонца - это дебют в своем новом клубе. Отметим, что еще неделю назад Артем провел весь матч против "Олимпика" на скамейке запасных.

Под занавес первого тайма "Легия" дважды пропустила, ведя в счете в три мяча. После перерыва "военные" отличились еще раз. На 60-ю минуту счет во встрече 4:2.