Шабанов впервые сыграл за Легию
Защитник появился со скамейки запасных
ФК Легія
На данный момент идет второй тайм в матче 18-го тура польской Екстраклясы между "Легией" и "Плоцком". После перерыва на поле появился украинский центральный защитник Артем Шабанов, заменив Павла Вшолека.
Для оборонца - это дебют в своем новом клубе. Отметим, что еще неделю назад Артем провел весь матч против "Олимпика" на скамейке запасных.
Под занавес первого тайма "Легия" дважды пропустила, ведя в счете в три мяча. После перерыва "военные" отличились еще раз. На 60-ю минуту счет во встрече 4:2.
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