Вернидуб о дебюте в Шерифе: Рад, что победили, рад и счастлив за ребят

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб прокомментировал разгромну победу над "Сфынтул Георге" в матче 11-го тура чемпионата Молдовы.

- Хорошая игра. Мне очень понравилась команда соперников, "Сфынтул Георге" - одна из хорошо организованных команд. Понятно, что их задача была не пропустить и поймать нас на контратаке. Стандарты не плохие. У нас задача стояла чуть другая. Учитывая, что мы ФК "Шериф", должны играть первым номером и должны были вскрыть эту организованную и насыщенную оборону. У нас все получилось. Нормальный результат, двигаемся дальше.

- У соперника была та же тактика по сравнению с летним матчем, когда Вы работали в "Шахтере"?

- Нет. Тогда он использовал в Белоруссии 5-3-2. Нам тогда не повезло, было удаление на 10-й минуте, и мы практически весь матч играли в меньшинстве.

- У Вас был зуб на "Сфынтул Георге"?

- Какие могут быть обиды. Он такой же тренер, как и я. Если мы будем друг на друга точить зубы – никуда не годится. Мы должны друг друга поддерживать, ведь мы в одной упряжке. Сегодня работаешь, завтра нет.

- Это реванш для Вас?

- Я на реванши не смотрю. Самое главное, чтобы команда играла, показывала игру, выигрывала. В каждой игре упор только на победу. Остальное неважно.

- Результат хороший, а качество игры удовлетворило?

- Были очень хорошие моменты. Вы видели - команда обновилась на процентов 60-70. Мы хорошо поработали в этом плане. Те ребята, которые заслуживали, сегодня вышли. У нас на каждую позицию есть по два футболиста. Есть над чем работать. Были моменты, которые мне не понравились. Я все сказал в раздевалке. Мы должны играть до конца и не превращать игру в баловство. Мы профессионалы и должны держать игровую дисциплину до конца. Только так и по-другому не будет. Я ребят предупредил. В том числе будем штрафовать. Это футбол, он не прощает мелочей.

- Юрий Николаевич, а Ваш дебют удался?

- Я думаю, да. Рад, что победили, рад и счастлив за ребят. Практически половина из них дебютировало сегодня. Прекрасный дебют, особенно у Адама Траоре - хороший мяч забил. Коловос сегодня доказал, что он игрок высокого уровня ; тот же Кастанеда - не зря он вышел с повязкой. Я уверен, что мы на правильном пути, есть время и будем идти от игры к игре.