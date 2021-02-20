  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Артем Фаворов забил гол во втором матче чемпионата Венгрии подряд
В тренде

Артем Фаворов забил гол во втором матче чемпионата Венгрии подряд

Наши за границей
(2 голосов)

На этот раз - с пенальти

Артем Фаворов забил гол во втором матче чемпионата Венгрии подряд

ФК Залаегерсег

Новина українською

Соседи по турнирной таблице "Залаэгерсег" и "Уйпешт" встречались в 22-м раунде чемпионата Венгрии. Хозяева победили со счетом 3:0, а первый гол во встрече забил украинец Артем Фаворов, реализовав пенальти.

Это взятие ворот стало для полузащитника пятым в этом сезоне, и вторым подряд. Также на его счету три голевые передачи. Он делает результативное действие каждые 168 минут.

Артем Фаворов перешел в "Залаэгерсег" летом прошлого года на правах годичной аренды с "Академии Пушкаша". До этого он провел пол сезона в "Академии", в которую перебрался из "Десны" за 470 тыс евро в январе 2020-го.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Фаворов
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...