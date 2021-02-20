Артем Фаворов забил гол во втором матче чемпионата Венгрии подряд
На этот раз - с пенальти
ФК Залаегерсег
Соседи по турнирной таблице "Залаэгерсег" и "Уйпешт" встречались в 22-м раунде чемпионата Венгрии. Хозяева победили со счетом 3:0, а первый гол во встрече забил украинец Артем Фаворов, реализовав пенальти.
Это взятие ворот стало для полузащитника пятым в этом сезоне, и вторым подряд. Также на его счету три голевые передачи. Он делает результативное действие каждые 168 минут.
Артем Фаворов перешел в "Залаэгерсег" летом прошлого года на правах годичной аренды с "Академии Пушкаша". До этого он провел пол сезона в "Академии", в которую перебрался из "Десны" за 470 тыс евро в январе 2020-го.
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