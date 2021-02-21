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Макаренко не сможет сыграть против Андерлехта по условиях аренды. Евгений недоволен

Наши за границей
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"Андерлехт" платит украинцу часть зарплаты

Макаренко не сможет сыграть против Андерлехта по условиях аренды. Евгений недоволен

ФК "Кортрейк"

Новина українською

Хавбек "Кортрейка" Евгений Макаренко не попал в заявку на матч против "Андерлехта" в рамках 27-го тура чемпионата Бельгии. Причина: условия аренды от руководства "Андерлехта", боссы не разрешают играть, потому что клуб платит Евгению часть зарплаты.

Украинский полузащитник прокомментировал ситуацию.

"Конечно. Это типично для Бельгии. Вы знаете, почему мне запрещают это делать? То, что они все еще платят мне зарплату, это правда. И я уважаю это, но теперь я играю за "Кортрейк" и хочу получать игровую практику. Разрешено ли это? Я бессилен. Понял, что я не один такой. Йелле Воссену ("Зюлте-Варегем") также не разрешили играть против "Брюгге" в прошлом сезоне.

Какая разница? Я сейчас играю за "Кортрейк". Я работаю и живу изо дня в день с этими ребятами, поэтому имеет смысл поддерживать их, когда я не играю? Но это не значит, что я бы тоже не пожелал всего наилучшего "Андерлехту", – рассказал Макаренко.

Права на 29-летнего украинца принадлежат "Андерлехту", а за "Кортрейк" Макаренко выступает в формате аренды.

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В статье: Евгений Макаренко Андерлехт (Брюссель) Кортрейк (Бельгия)
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Источник:
voetbalprimeur

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