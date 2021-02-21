Ярмоленко не попал в заявку на матч против Тоттенхэма, несмотря на восстановление от травмы

На Олимпийском стадионе в столице Англии состоится лондонское дерби между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом". В заявку "молотобойцев" на матче не попал украинский вингер Андрей Ярмоленко.

За несколько дней до матча Давид Мойес сообщил, что игрок уже восстановился от травмы, как и Майкл Антонио. Правда, английский нападающий сразу в старте против "шпор", а Андрея нет даже в заявке.

Ярмоленко пропустил предыдущий матч "Вест Хэма" против "Шеффилда" из-за травмы колена, которую он получил в кубковом поединке с "Манчестер Юнайтед" на прошлой неделе. В той встрече украинец провел 53 минуты и был заменен из-за боли.

Всего на счету вингера 345 минут в этом розыгрыше АПЛ и один асист в активе. В текущем сезоне он забил три гола, правда в Кубке Лиги (2) и Кубке Англии (1).

Матч между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом" начнется в 14:00.