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Ярмоленко не попал в заявку на матч против Тоттенхэма, несмотря на восстановление от травмы

Наши за границей
(1 голосов)

Андрей уже вышел из лазарета

Ярмоленко не попал в заявку на матч против Тоттенхэма, несмотря на восстановление от травмы

Новина українською

На Олимпийском стадионе в столице Англии состоится лондонское дерби между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом". В заявку "молотобойцев" на матче не попал украинский вингер Андрей Ярмоленко.

За несколько дней до матча Давид Мойес сообщил, что игрок уже восстановился от травмы, как и Майкл Антонио. Правда, английский нападающий сразу в старте против "шпор", а Андрея нет даже в заявке.

Ярмоленко пропустил предыдущий матч "Вест Хэма" против "Шеффилда" из-за травмы колена, которую он получил в кубковом поединке с "Манчестер Юнайтед" на прошлой неделе. В той встрече украинец провел 53 минуты и был заменен из-за боли.

Всего на счету вингера 345 минут в этом розыгрыше АПЛ и один асист в активе. В текущем сезоне он забил три гола, правда в Кубке Лиги (2) и Кубке Англии (1).

Матч между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом" начнется в 14:00.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (7)
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Po4eson (Одесса)
21.02.2021 в 14:23
То ли Мойес лично недолюбливает Андрея, либо Андрей недолюбливает работать на поле. Одно из двух
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0
-2
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kotigorok (Чернігів)
21.02.2021 в 14:14
А що там найдорожчий гравець Аталанти Полєнко-Коваленко?
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+1
-2
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
21.02.2021 в 14:53
Учится с..ка со..ать :)
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+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
21.02.2021 в 13:54
Мешок картохи
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+3
-4
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
21.02.2021 в 14:54
За твою задницу обдр... ченцы предлагают? :)
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+1
0
Опасево (Кыйив)
21.02.2021 в 13:31
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+2
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
21.02.2021 в 14:54
Хамелеоненко , и ты здесь? :)
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+1
0


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