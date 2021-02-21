Зинченко в старте на матч против Арсенала
Гвардиола все больше доверяет украинцу
Манчестер Сіті
Лондонский "Арсенал" будет противостоять лидеру АПЛ "Манчестер Сити" на "Эмирейтс" в рамках 35-го тура чемпионата Англии. На левом фланге обороны гостей в стартовом составе появится украинец Александр Зинченко.
Taking on the Gunners! ????— Manchester City (@ManCity) February 21, 2021
XI | Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Mahrez, De Bruyne, Sterling
SUBS | Steffen, Walker, Jesus, Aguero, Laporte, Rodrigo, Torres, Mendy, Foden
⚽️ @HaysWorldwide
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/oO3AdTf725
Это восьмое появление в основной одинадцятке в матче чемпионата для футболиста. Всего на его счету к этому моменту было 16 поединков во всех турнирах текущего сезона.
Поединок между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" начнется в 18:30. Текстовую трансляцию матча вы можете посмотреть
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