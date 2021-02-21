Зинченко в старте на матч против Арсенала

Лондонский "Арсенал" будет противостоять лидеру АПЛ "Манчестер Сити" на "Эмирейтс" в рамках 35-го тура чемпионата Англии. На левом фланге обороны гостей в стартовом составе появится украинец Александр Зинченко.

Это восьмое появление в основной одинадцятке в матче чемпионата для футболиста. Всего на его счету к этому моменту было 16 поединков во всех турнирах текущего сезона.