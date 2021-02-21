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Чеберко дебютировал за Осиек, команда одержала домашнюю победу

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Евгений провел на поле все 90 минут

Чеберко дебютировал за Осиек, команда одержала домашнюю победу

Новина українською

В матче 22-го тура чемпионата Хорватии "Осиек" уверенно обыграл "Риеку" со счетом 2:0.

В составе хозяев дебютировал защитник Евгений Чеберко - украинец начал этот поединок в стартовом составе "Осиека" и провел на поле все 90 минут.

Напомним, права на 23-летнего игрока обороны принадлежат ЛАСКу, а за "Осиек" защитник выступает на правах арендного соглашения. Чеберко перешел в австрийский ЛАСК летом 2020-го года из луганской "Зари".

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В статье: Риека Осиек Евгений Чеберко
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