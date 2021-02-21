Чеберко дебютировал за Осиек, команда одержала домашнюю победу

В матче 22-го тура чемпионата Хорватии "Осиек" уверенно обыграл "Риеку" со счетом 2:0.

В составе хозяев дебютировал защитник Евгений Чеберко - украинец начал этот поединок в стартовом составе "Осиека" и провел на поле все 90 минут.

Напомним, права на 23-летнего игрока обороны принадлежат ЛАСКу, а за "Осиек" защитник выступает на правах арендного соглашения. Чеберко перешел в австрийский ЛАСК летом 2020-го года из луганской "Зари".