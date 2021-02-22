Экс-игрок Львова будет играть в казахстаном Акжайык Владимира Мазяра

Украинский голкипер Сергей Литовченко официально стал игроком казахстанского клуба "Акжайык".

Детали контракта не разглашаются.



В прошлом году 33-летний вратарь провел 2 матча за "Львов" в УПЛ, но ушел из клуба осенью, разорвав контракт по обоюдному согласию сторон.

Литовченко ранее выступал за "Арсенал" (Харьков), "Газовик-ХГД", "Феникс-Ильичевец", "Волынь" (дважды), "Нефтяник-Укрнефть", "Гелиос", "Олимпик" (Донецк), "Зугдиди", "Динамо" (Тбилиси), "Кяпаз", "Черноморец" (Одесса).

Также стоит отметить, что украинский вратарь был на просмотре казахского ФК "Актобе".

Напомним, что ранее к "Акжайык" присоединился экс-полузащитник "Днепра-1" Алексей Чичиков.