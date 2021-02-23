Экс-нападающий Динамо-2 продолжит карьеру на Мальдивах
Он будет играть в Азии
фото - dynamo.kiev.ua
Нападающий Вадим Петров продолжит карьеру на Мальдивах. Об этом сообщает Meta-ratings.
Последним клубом Вадима была команда со Второй лиги "Перемога", которую он покинул в начале января 2020 года (8 матчей, 1 желтая карточка).
Напомним, что 25-летний футболист - воспитанник запорожского "Металлурга". Помимо родного клуба, выступал за "Динамо-2", дубль "Говерлы", "Николаев" и "Николаев-2". Первый легионерский опыт футболист получил несколько лет назад: сезон 2017 года он отыграл в Финляндии в составе скромного клуба "Миккелин Паллоильят".
Transfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро.
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