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Экс-нападающий Динамо-2 продолжит карьеру на Мальдивах

Наши за границей
(1 голосов)

Он будет играть в Азии

Экс-нападающий Динамо-2 продолжит карьеру на Мальдивах

фото - dynamo.kiev.ua

Новина українською

Нападающий Вадим Петров продолжит карьеру на Мальдивах. Об этом сообщает Meta-ratings.

Последним клубом Вадима была команда со Второй лиги "Перемога", которую он покинул в начале января 2020 года (8 матчей, 1 желтая карточка).

Напомним, что 25-летний футболист - воспитанник запорожского "Металлурга". Помимо родного клуба, выступал за "Динамо-2", дубль "Говерлы", "Николаев" и "Николаев-2". Первый легионерский опыт футболист получил несколько лет назад: сезон 2017 года он отыграл в Финляндии в составе скромного клуба "Миккелин Паллоильят".

Transfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро.

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В статье: Динамо-2 (Киев) Вадим Петров Перемога (Днепр)
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
23.02.2021 в 09:17
Заработок там не очень но бесплатный годовой абонемент на отдых он себе приобрел
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