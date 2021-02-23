Звездам стоит поучиться: AS поставила Андрея Лунина в пример топ-игрокам Реала
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Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин стал единственным игроком мадридского гранда, который остановил машину у ворот тренировочной базы клуба в Вальдебебасе.
По информации издания AS, вратарь и его девушка были в масках, Лунин спокойно раздал автографы поклонникам и сделал селфи с фанатами, не выходя из автомобиля.
????⚽️ El ejemplar gesto de Lunin y su pareja al parar con los aficionados.— AStv (@AS_TV) February 22, 2021
???? Muchos deberían aprender...@diarioas pic.twitter.com/2ywFD5gKf5
Напомним, Андрей начинал карьеру в "Днепре", после чего присоединился к "Заре". В 2018-м "меренги" приобрели вратаря и отправили в аренду в "Леганес". Также на правах арендных соглашений Лунин выступал за "Реал Вальядолид" и "Реал Овьедо". В текущем сезоне он сыграл за "сливочных" только в одном поединке – в 1/16 финала Кубка Испании с "Алькояно" (1:2).
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