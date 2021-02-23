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Звездам стоит поучиться: AS поставила Андрея Лунина в пример топ-игрокам Реала

Наши за границей
(2 голосов)

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Звездам стоит поучиться: AS поставила Андрея Лунина в пример топ-игрокам Реала

Estatic

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин стал единственным игроком мадридского гранда, который остановил машину у ворот тренировочной базы клуба в Вальдебебасе.

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По информации издания AS, вратарь и его девушка были в масках, Лунин спокойно раздал автографы поклонникам и сделал селфи с фанатами, не выходя из автомобиля.

Напомним, Андрей начинал карьеру в "Днепре", после чего присоединился к "Заре". В 2018-м "меренги" приобрели вратаря и отправили в аренду в "Леганес". Также на правах арендных соглашений Лунин выступал за "Реал Вальядолид" и "Реал Овьедо". В текущем сезоне он сыграл за "сливочных" только в одном поединке – в 1/16 финала Кубка Испании с "Алькояно" (1:2).

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (2)
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dazo32
23.02.2021 в 13:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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ВасяКулебяка (Козливка)
23.02.2021 в 13:48
Ну хоть вспомнить будет что на пенсии - " Я тренировался с Реалом "
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0
-1


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