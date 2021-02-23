У Русина были варианты в УПЛ, но он решил себя попробовать за рубежом

У форварда "Динам"о Назария Русина, который отправился в аренду в польскую "Легию" , были варианты и из УПЛ. Но по информации журналиста Игоря Цыганыка футболист решил попробовать себя в зарубежном чемпионате.

"Русину нужно было что-то поменять. У него были варианты в УПЛ, но он решил, что он уже тут поездил, тут уже был, поэтому он решил попробовать себя в Польше.

Ему из Варшавы вообще ближе к родному дому, чем из Киева. Думаю, он будет себя там чувствовать в достаточно близком окружении. Думаю, у него там все выйдет", - сказал Цыганык.

Напомним, что аренда Русина в "Легии" рассчитана до конца 2021 года. Также у польского клуба будет право выкупа игрока.