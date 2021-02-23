СМИ: Лунин летом может отправиться в очередную аренду
Мадридцы присматриваются к голкиперу Леванте
Xsport
Украинский голкипер "
Источник пишет о том, что мадридский клуб интересуется вратарем "Леванте" Карденасом, и если королевский клуб совершит данный трансфер, украинцу придется отправится в аренду.
Сообщается, что за ситуацией следят "Эйбар" и "Гранада", которые заинтересованы в услугах Лунина.
Напомним, что в нынешнем сезоне Лунин провел за "Реал" 1 матч в Кубке против "Алькояно" (1:2).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:La Razon
Популярное сейчас
- Ярославский: Мы должны забрать бренд Металлист, а долги пусть выплачивают те, кто их создавал
- Ярославский: Будет достаточно денег, чтобы новый Металлист играл в Лиге чемпионов
- СМИ: Один из клубов Второй лиги снимается с чемпионата
- Зинченко провел 90 минут против Арсенала и вошел в пятерку лучших
- "Пожалуй подумаю, что ответить при росписи" - Иванисене за день до свадьбы выбили передний зуб
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...