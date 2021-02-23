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СМИ: Лунин летом может отправиться в очередную аренду

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Мадридцы присматриваются к голкиперу Леванте

СМИ: Лунин летом может отправиться в очередную аренду

Xsport

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин летом может отправиться в очередную аренду, сообщает La Razon.

Источник пишет о том, что мадридский клуб интересуется вратарем "Леванте" Карденасом, и если королевский клуб совершит данный трансфер, украинцу придется отправится в аренду.

Сообщается, что за ситуацией следят "Эйбар" и "Гранада", которые заинтересованы в услугах Лунина.

Напомним, что в нынешнем сезоне Лунин провел за "Реал" 1 матч в Кубке против "Алькояно" (1:2).

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
La Razon

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