Украинский день Лиги чемпионов. Малиновский, Зинченко и Лунин - в заявках своих команд

Завтра, 24 февраля, состоятся очередные два поединка двухматчевого противостояния 1/8 Лиги чемпионов: "Аталанта" - "Реал" и Боруссия М - "Манчестер Сити".

В трех командах есть в заявке футболисты национальной сборной Украины.

Так игрок левого фланга и центра Александр Зинченко прибыл в составе "Манчестер Сити" в Венгрию, где из-за карантина в Германии Боруссия Менхенгладбах на "Пушкаш Арене" будет принимать англичан.

В другом поединке, который состоится в городе Бергамо на "Стадио Атлети Адзурри д'Италия" у обеих команд есть по одному украинцу в заявке.

В мадридском "Реале" запасной голкипер - Андрей Лунин, а в "Аталанте" - атакующий полузащитник Руслан Малиновский.

К сожалению, в заявку итальянской команды не попал еще один украинец Виктор Коваленко, который у бергамцев недавно. Однако он отсутствует и в общей заявке "Аталанты" на Лигу чемпионов.