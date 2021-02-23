Украинский день Лиги чемпионов. Малиновский, Зинченко и Лунин - в заявках своих команд
В Италии и Венгрии
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Завтра, 24 февраля, состоятся очередные два поединка двухматчевого противостояния 1/8 Лиги чемпионов: "Аталанта" - "Реал" и Боруссия М - "Манчестер Сити".
В трех командах есть в заявке футболисты национальной сборной Украины.
Так игрок левого фланга и центра Александр Зинченко прибыл в составе "Манчестер Сити" в Венгрию, где из-за карантина в Германии Боруссия Менхенгладбах на "Пушкаш Арене" будет принимать англичан.
В другом поединке, который состоится в городе Бергамо на "Стадио Атлети Адзурри д'Италия" у обеих команд есть по одному украинцу в заявке.
В мадридском "Реале" запасной голкипер - Андрей Лунин, а в "Аталанте" - атакующий полузащитник Руслан Малиновский.
К сожалению, в заявку итальянской команды не попал еще один украинец Виктор Коваленко, который у бергамцев недавно. Однако он отсутствует и в общей заявке "Аталанты" на Лигу чемпионов.
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