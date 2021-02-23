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Украинский день Лиги чемпионов. Малиновский, Зинченко и Лунин - в заявках своих команд

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В Италии и Венгрии

Украинский день Лиги чемпионов. Малиновский, Зинченко и Лунин - в заявках своих команд

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Завтра, 24 февраля, состоятся очередные два поединка двухматчевого противостояния 1/8 Лиги чемпионов: "Аталанта" - "Реал" и Боруссия М - "Манчестер Сити".

В трех командах есть в заявке футболисты национальной сборной Украины.

Так игрок левого фланга и центра Александр Зинченко прибыл в составе "Манчестер Сити" в Венгрию, где из-за карантина в Германии Боруссия Менхенгладбах на "Пушкаш Арене" будет принимать англичан.

В другом поединке, который состоится в городе Бергамо на "Стадио Атлети Адзурри д'Италия" у обеих команд есть по одному украинцу в заявке.

В мадридском "Реале" запасной голкипер - Андрей Лунин, а в "Аталанте" - атакующий полузащитник Руслан Малиновский.

К сожалению, в заявку итальянской команды не попал еще один украинец Виктор Коваленко, который у бергамцев недавно. Однако он отсутствует и в общей заявке "Аталанты" на Лигу чемпионов.

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В статье: Руслан Малиновский Александр Зинченко Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.02.2021 в 22:59
"Коваленко отсутствует и в общей заявке на "ЛЧ". Походу он в Бергамо вообще отсутствует.
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