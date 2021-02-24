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20-летний украинский защитник продлил контракт с чешским Динамо

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Максим Таловеров неплохо освоился в Чехии

20-летний украинский защитник продлил контракт с чешским Динамо

Новина українською

20-летний украинский центрбек Максим Таловеров подписал новый контракт с чешским клубом "Динамо" из Ческе Будейовице, который выступает в элитном дивизионе местного чемпионата.

Новое соглашение сторон рассчитано на два года.

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Напомним, что Таловеров - воспитанник академии донецкого "Шахтера". Также в Украине поиграл за молодежные команды "Арсенала" и "Олимпика", после чего перебрался в Чехию.

В этом сезоне Таловеров провел в составе "Динамо" в чемпионате Чехии 16 матчей, в которых забил один гол.

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В статье: Максим Таловеров
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Источник:
Твиттер Dynamo_CB

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