Зинченко и Малиновский - в запасе на матчи Лиги чемпионов

"Манчестер Сити", "Аталанта" и "Реал", где играют украинские футболисты, обнародовали стартовые составы на первые матчи 1/8 Лиги чемпионов: "Аталанта" - "Реал" и "Боруссия" М - "Манчестер Сити".

Вратарь-дублер Тибо Куртуа в "Реале" Андрей Лунин прогнозируемо в запасе, также на скамейке запасных "Аталанты" будет центральный полузащитник Руслан Малиновский.

У "Манчестер Сити" на скамейке запасных украинский игрок левого фланга Александр Зинченко.

Оба матча начнутся в 22:00 по Киеву.

How we line-up in the #UCL tonight!



XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Sterling (C), Foden, Jesus



SUBS | Steffen, Carson, Stones, Aguero, Zinchenko, De Bruyne, Torres, Mendy, Fernandinho, Mahrez, Garcia, Doyle



???? #ManCity