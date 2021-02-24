Олимпик отдал форварда в аренду в финский Лахти
Нигериец Джеффри Чарльз продолжает разъезжать по арендам
ФК Лахти
Нигерийский форвард "
Арендное соглашение рассчитано на год, у финского клуба есть право выкупа 23-летнего футболиста.
Игрок летом 2019 в возрасте 22 лет перешел в донецкий "Олимпик", сыграл в 11 матчах УПЛ.
После перехода в "Нарву" забил за эстонскую команду 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
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Источник:ФК Лахти
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