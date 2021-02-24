Олимпик отдал форварда в аренду в финский Лахти

Нигерийский форвард " Олимпика " Джеффри Чарльз, который 2020 год провел в аренде в эстонской "Нарве Транс", отправился в аренду в финский "Лахти".

Арендное соглашение рассчитано на год, у финского клуба есть право выкупа 23-летнего футболиста.

Игрок летом 2019 в возрасте 22 лет перешел в донецкий "Олимпик", сыграл в 11 матчах УПЛ.

После перехода в "Нарву" забил за эстонскую команду 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.