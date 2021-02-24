Команда Петряка выбила Ференцварош с Кубка Венгрии

Будапештский "Ференцварош" во главе с украинским тренером Сергеем Ребровым уступил в 1/8 Кубка Венгрии 1: 2 команде МОЛ "Фехервар".

Притом как раз "Ференцварош" первым повел в счете - на 13 минуте в свои ворота забил защитник МОЛ "Фехервар" Стопира. Уже на 17 минуте Николич с пенальти сравнял счет, а на 40-й окончательный счет установил тот же Стопира.

В стартовых составах обеих команд вышли украинцы - у Фради это вингер Александр Зубков и опорный хавбек Игорь Харатин, а у "Фехервара" - вингер Иван Петряк. Все трое были заменены на 76-77 минутах.