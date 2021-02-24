  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Команда Петряка выбила Ференцварош с Кубка Венгрии
В тренде

Команда Петряка выбила Ференцварош с Кубка Венгрии

Наши за границей
(1 голосов)

Дальше - без ребят Реброва

Команда Петряка выбила Ференцварош с Кубка Венгрии

Новина українською

Будапештский "Ференцварош" во главе с украинским тренером Сергеем Ребровым уступил в 1/8 Кубка Венгрии 1: 2 команде МОЛ "Фехервар".

Притом как раз "Ференцварош" первым повел в счете - на 13 минуте в свои ворота забил защитник МОЛ "Фехервар" Стопира. Уже на 17 минуте Николич с пенальти сравнял счет, а на 40-й окончательный счет установил тот же Стопира.

В стартовых составах обеих команд вышли украинцы - у Фради это вингер Александр Зубков и опорный хавбек Игорь Харатин, а у "Фехервара" - вингер Иван Петряк. Все трое были заменены на 76-77 минутах.

Читайте такжеКак Коноплянка в лучшие годы: Петряк забил блестящий гол за Фехервар
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иван Петряк Ференцварош (Будапешт) МОЛ Види (Секешфехервар) МОЛ Фехервар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...