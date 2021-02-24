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Малиновский вышел на последние минуты матча с Реалом

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Не весь матч в запасе

Малиновский вышел на последние минуты матча с Реалом

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Украинский легионер итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на 86 минуте первого матча 1/8 Лиги чемпионов с испанским Реалом.

Игрок сборной Украины заменил хорвата Иосипа Иличича, который и сам появился на поле лишь во втором тайме и был очень возмущен тем, что тренер Гасперини не дал ему доиграть матч до конца.

Сразу после выхода Руслана "Аталанта" пропустила единственный гол во встрече. Украинец участвовал в нескольких атаках своей команды, в одном из моментов получил повреждение, но доиграл поединок до конца.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Реал (Мадрид)
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