Малиновский вышел на последние минуты матча с Реалом

Украинский легионер итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на 86 минуте первого матча 1/8 Лиги чемпионов с испанским Реалом.

Игрок сборной Украины заменил хорвата Иосипа Иличича, который и сам появился на поле лишь во втором тайме и был очень возмущен тем, что тренер Гасперини не дал ему доиграть матч до конца.

Сразу после выхода Руслана "Аталанта" пропустила единственный гол во встрече. Украинец участвовал в нескольких атаках своей команды, в одном из моментов получил повреждение, но доиграл поединок до конца.